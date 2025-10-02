Napokon imamo državni razlog da kupite novi program

Emisija, u kojoj gostuje Aleksandra Ignatoski iz Estus grupe, detaljno objašnjava “Fiskalizaciju 2.0” kao dio šireg cilja Europske unije (direktiva ViDA) da do 2030. godine unificira sustave poreznog izvještavanja. Ključna promjena je uvođenje obveznih e-računa u B2B poslovanju, pri čemu obveza za obveznike PDV-a stupa na snagu 1. 1. 2026.. Fokus fiskalizacije prelazi s načina plaćanja na kupca. Za paušaliste i obrtnike, to znači fiskalizaciju svih računa izdanih fizičkim osobama, neovisno o uplati na račun. Dodatna promjena je i obvezno korištenje KPD šifre na stavkama e-računa. Savjet je da nema panike, već da se pričekaju jasnije ponude i definiranje pravilnika, vjerojatno tijekom studenog. U razgovoru za YT emisiju Iza zastora