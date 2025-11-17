Tko se nije fiskalizir'o, magarc je bio
Fiskalizacija 2.0: eRačuni stižu za sve firme od 2026.
Od 1. siječnja 2026. sve firme, uključujući d.o.o. i j.d.o.o., morat će izdavati i zaprimati eRačune kroz ovlaštene informacijske posrednike, u standardiziranom EN 16931 formatu. PDF mailom više neće vrijediti. Sustav fiskalizacije 2.0 povezuje izdavanje računa s Poreznom upravom u stvarnom vremenu, a sva se dokumentacija pohranjuje elektronički. Poduzetnici tijekom 2025. trebaju izabrati posrednika, uskladiti softver, provjeriti podatke u registrima te testirati sustav prije kraja studenoga. Fina e-Račun preporučuje se malim i srednjim firmama te svima u B2G poslovanju. Savjeti