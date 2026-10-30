YouTube škola filma
Kreativna revolucija: Kako su YouTuberi zaobišli Hollywood i stigli do kinodvorana
Mladi i neiskusni YouTuberi iz kolektiva Creator Camp dokazali su da tradicionalna filmska industrija gubi monopol. S romantičnom komedijom Two Sleepy People (snimljenom za samo 100.000 dolara) Nisu imali nikakve veze u filmskoj industriji, pa su do kina došli slanjem stotina e-mailova raznim producentima i vlasnicima kino dvorana te samostalnom turnejom u kamperici. Uz uspjehe poput trilera Obsession i hitova produkcijske kuće A24, dokazuje se da sati provedeni u montaži i stvaranju online publike također stvaraju kvalitetne redatelje. Budućnost ne pripada budžetima, već jedinstvenoj autorskoj viziji i autentičnosti u moru generiranog sadržaja. No Film School