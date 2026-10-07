Možda zato što prije nisi ni imao toliko filmova na izbor?
Rasprava na Forumu: Zašto se noviji filmovi slabije pamte?
“Ili je to do mojih godina… Bolje su mi se urezali u pamćenje filmovi koje sam gledala kao dijete… Čini li se vama tako ili ja gledam pogrešne filmove?”, pita se uvodničarka. “Sad je film postao produkt, kao neki proizvod industrijski, znači konfekcija, isti likovi, isti dijalozi, sve je isto, bezlično”, kaže jedan forumaš. “Mislim da se ipak s vremenom neki filmovi izmariniraju u glavi ili u srcu gledatelja, treba proći možda 5-10 godina i onda na film unazad gledaš s nekim dragim pamćenjem“, kaže druga forumašica… Forum