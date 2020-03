To je bila pobjeda strategije nad taktikom, cilja nad mahnitim vrludanjem i kalkulacijama što gdje reći, pobjeda nad zbrajanjem statistika… Nije to bila akademska rasprava o sukobu civilizacija i ideologija. Nije se biralo između komunista i ustaša, tržišne i planske ekonomije, reviziji povijesti. Nije Milanović promijenio, niti će promijeniti društvo. Društvo se promijenilo i zato je izabran. Ne ona. To su bili izbori – analizira Josip Kregar na Autografu.