Kregar: Narod smo koji je ostao bez iluzija, bez ideja i programa

Smisao obrazovanja je promjena ličnosti, zamijeniti praznu glavu otvorenim duhom (The purpose of education is to replace an empty mind with an open one. M. Forbes). Obrazovanje nije stjecanje vještina, već stvaranje načina mišljenja u kojem se cijene činjenice i znanja, ali se o njima kritički razmišlja. Školovanje nije obuka, već izgradnja osobe, prenošenje društvenih vrijednosti, stvaranje identiteta i samopoštovanja – piše Josip Kregar na Autografu.