Ej vi, koji odlučujete o gospodarenju otpadom, jel čitate ovo?

“Sve je više izvješća o kontaminaciji mikroplastikom u našoj pitkoj vodi, mlijeku, hrani i zraku. Dok većina mikroplastike putuje kroz naš probavni trakt i završava u izmetu, mali dio sitne mikroplastike, zvan nanoplastika, čije su čestice veličine do 0,003 mm, prolazi barijere naših pluća i crijeva i ulazi u krvotok“, kaže prof. Dick Vethaak, izvanredni profesor ekotoksikologije na Institutu za studije okoliša (IVM), VU University Amsterdam. Jedna nizozemska studija iz 2021. godine procijenila je da djeca unose više od 500 komada mikroplastike dnevno, a odrasli više od 900. No, znanstvenici upozoravaju da je to procjena, a da su stvarne količine puno veće. Stručnjaci još ne znaju točno koliko je mikroplastika opasna za zdravlje. Dosadašnja istraživanja na životinjama i na ljudskim stanicama pokazala su da izloženost mikroplastici može uzrokovati upalu, poremećaj hormona, ali i teže bolesti poput karcinoma. Živim/Jutarnji