Kupuj dok je jeftino. Ali ne kripto.

Dosada uvjetovana pandemijom trebala bi objasniti i eksploziju kriptovaluta, i NFT maniju, i fenomen meme dionica. U nedostatku off line sadržaja (u jeku lockdowna), potrošnja se preselila u online sferu, a NFT slovi kao next big thing, trend u nastajanju koji će izdašno honorirati one najbrže. First mover advantage je ionako jedno od najizraženijih obilježja investiranja/špekuliranja u kripto imovini: mnogi su preko noći postali milijunaši, ispravno gađajući neki od popularnih shitcoina (alternativa bitcoinu), i tako dobro potkoženi zaradom na blockchainu, spremno krenuli gutati novotarije kao što je NFT. Novitete je pritom jako teško (objektivno) procijeniti, pa otuda i divlje oscilacije cijena, no ako je suditi na temelju najnovijeg razvoja događaja, većina bi se u konačnici mogla prometnuti u – gubitnike – piše Mario Gatara. Ekonomski lab…