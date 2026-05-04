Testosteron na rubu živaca

Metastudija sveučilišta u Kaiserslautern-Landauu i Kasselu, provedena na 20.000 muškaraca, otkriva da osjećaj ugrožene muškosti izaziva snažne negativne reakcije. Kada se osjećaju “nedovoljno muževno”, muškarci često kompenziraju agresijom, podržavanjem autoritarnih politika i diskriminacijom žena te manjina. Trendovi poput lookmaxxing-a i utjecaj manosfere (npr. Andrew Tate), koji sugeriraju da se muškarci moraju ponašati na određeni način i izgledati kako bi privukli suprotni spol, dodatno produbljuju nesigurnost kod mladih, stvarajući ideološki jaz između spolova. Psihologinja Lea Lorenz naglašava važnost redefiniranja slike o muškarcima izvan uskih stereotipa kako bi se smanjila društvena napetost i potaknula empatija umjesto toksične dominacije. DW