Samo jednom se živi

Kod paušalnih putovanja radi se o paketu koji sadrži prijevoz, smješta, a često i transfer do hotela i ona su ove godine poskupjela. Prosječno dvotjedno putovanje na njemački omiljeni otok Mallorcu je 17 posto skuplje. Najviše su poskupjela odredišta koja su se prije isticala po povoljnim cijenama, poput ljetovališta u Turskoj. „U poznatim turističkim mjestima poput Side i Alanye paušalni paketi poskupjeli su za 45 posto”, kaže za DW Martin Zier s portala Check24. Njemačka udruga turističke privrede (DRV) ističe još jedan fenomen: nakon dvije godine ustezanja od putovanja građani Njemačke jednostavno su spremni potrošiti više. „Tko je prije bukirao samo noćenje s doručkom, sada bukira puni pansion ili popularni all inclusive. Tko je prije odsjeo u hotelu s tri zvjezdice, sada bukira hotel s četiri zvjezdice. I ostaje se nekoliko dana dulje nego što bi to prije bio slučaj”, kaže Torsten Schäfer, glasnogovornik DRV-a. Deutsche Welle