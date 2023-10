Donaldov duh ne slabi

Prvi put u povijesti se dogodilo da je predsjednik američkog Zastupničkog doma smijenjen s dužnosti. Kao i uvijek u politici, u pozadini se krije puno frakcijskih previranja, zamjeranja i antipatija (opoziv je pokrenuo Gaetz, Trumpov čovjek), ali je najnoviji povod nezadovoljstvo zbog McCarthyjevog “dopuštanja” da Zastupnički dom odobri produženje financiranja federalne vlasti za 45 dana. To što je McCarthy (58) tek iz 15. pokušaja izabran za čelnika Zastupničkog doma u siječnju ove godine, bilo je samo po sebi poniženje povijesnih razmjera. Ako do sredine studenoga, kada istječe privremeni proračun, ne bude usvojen novi proračun, doći će do zastoja u radu vlade. Funkcija predsjednika Zastupničkog doma treća je po važnosti, odmah nakon predsjednika i potpredsjednika SAD-a. Parlament mora odlučiti i o novoj pomoći Ukrajini. Privremeni proračun ne predviđa daljnju pomoć zemlji, koju je Rusija napala. Index, DW