Na američkim izborima u studenom Ron DeSantis želi biti potvrđen na dužnosti guvernera. On je najveći unutarstranački suparnik bivšem predsjedniku Donaldu Trumpu za predsjedničke izbore 2024. godine. Ovaj republikanac zastupa slične desničarske stavove kao i Trump. Na predizbornim skupovima govori o „indoktrinaciji” djece i mladeži u američkim školama „širenjem gender-ideologije”, porastu kriminala zbog ilegalnih useljenika (ali ne navodi konkretne dokaze) ili o “neuspješnoj korona-politici”. Ali, DeSantis nije kao Trump sklon skandalima, gubljenju kontrole i kaosu, on je na glasu kao discipliniran i mudriji nego njegov stariji stranački kolega. Neki kritičari smatraju da je zato i opasniji od Trumpa. DeSantis je studirao na elitnim sveučilištima Yaleu i Harvardu. Neki ga nazivaju i „Trumpom s mozgom”. Uz to bio je u američkoj mornarici i sudjelovao u vojnoj intervenciji u Iraku. Za one u Republikanskoj stranci koji su siti Trumpovih ispada, ali žele kandidata s Trumpovim sadržajima, sadašnji guverner Floride Ron DeSantis je prava alternativa. Deutsche Welle