Kopačke, indeks i policijska pratnja

Nogomet tog doba bio je bliži gladijatorskim borbama nego modernom sportu. Zamjene nisu postojale, pa su igrači utakmice završavali sa slomljenim čeljustima i nogama. Polufinalni ogled Argentine i SAD-a pretvorio se u masakr u kojem su Amerikanci pretrpjeli teške fizičke ozljede, uključujući izbijene zube i lomove kostiju. Turnir su obilježile i bizarne crtice poput bolivijskih reprezentativaca koji su pogrešno poredali slova na dresovima te argentinskog kapetana koji je usred prvenstva otišao kući polagati ispit s prava.

Vrhunac napetosti donijelo je finale između vječnih rivala Urugvaja i Argentine. Zbog otvorenog neprijateljstva i prijetnji smrću, momčadi se nisu mogle dogovoriti čak ni oko igračke lopte. Kompromis je postignut odlukom da se prvo poluvrijeme igra argentinskom, a drugo urugvajskom loptom. Belgijski sudac John Langenus pristao je voditi utakmicu tek nakon što mu je osigurano policijsko osiguranje i brod za hitan bijeg na dokovima u slučaju općeg kaosa.

Urugvaj je na kraju slavio s 4:2, a povijest je ispisao Hector Castro, jednoruki napadač koji je postigao pobjednički pogodak i osigurao naslov prvacima, dok je u Buenos Airesu bijesna rulja kamenovala urugvajsko veleposlanstvo. Nastup Jugoslavije i njezin put na prvi mundijal je posebna priča, o čemu je snimljen i iflm Montevideo, Bog te video… S kanala Dews Futbol… za čitanje na Football History