Barem će se moći popit pivo

Ovog vikenda stvarno počinje Svjetsko prvenstvo u nogometu i stvarno će se prvi put igrati u studenom i prosincu, prvi put u zemlji koja nikad nije sudjelovala na Mundijalu, igrat će se u najmanjoj zemlji ikad i svi će stadioni biti na prostoru manjem od Zagreba. I bit će najglamuroznije i najskuplje u povijesti. Iz današnje perspektive odluka da se prvenstva organiziraju u Rusiji i Kataru možda izgleda kao jako loš potez, ali treba biti pošten i reći da se u to vrijeme smatrala i svojevrsnim širenjem nogometne kulture na nove regije. Njih nije briga za negativni publicitet i nekakvu lošu sliku koju on može stvoriti, niti je poanta tu sliku čistiti kroz nogomet. Naprotiv, najvažnije je bilo da nogomet dođe tu — jer jednom kad se to dogodilo, on se pretvorio u još jedan savršeni alat kojim Katar potvrđuje svoju moć na razini mnogo većoj od nogometne, kaže Saša Ibrulj za Telesport.