Retro, a moderno

Ako u bilo kojoj mančesterskoj ulici bacite kamen, velika je šansa da ćete pogoditi nekog od bivših članova The Falla, stara je zajebancija koja vrlo uspješno ilustrira činjenicu da je kroz kultni bend Marka E. Smitha prošlo više od 130 ljudi. Britanski novinar Dave Simpson svojedobno je, dapače, krenuo u nemoguću misiju pronalaženja svakog od njih, što je i ovjekovječio u izuzetno zabavnoj knjizi “The Fallen” na čijim su stranicama mjesto dobili čak i oni koji su, poput menadžera Chemical Brothersa, u The Fallu svirali svega nekoliko sati.

Petorica s te opsežne liste lani su odlučili napraviti novi projekt House Of All koji dovodi u pitanje onu legendarnu Smithovu izjavu ako smo na pozornici ja i vaša baka na bongosima, to je The Fall. Naime, baš u skladu s njegovim pristupom glazbi, prema kojem muzičari najbolje od sebe daju kada ih se baci u vatru, bez ikakvih priprema i prethodnog planiranja, House Of All u studio su ušli s tek dva-tri nedovršena teksta, nemajući nikakvu ideju što će i kako odsvirati. Obitelj Marka E. Smitha putem medija i društvenih mreža se pobunila, bezrazložno ih optužujući da iskorištavaju nasljeđe The Falla, no uvjeren sam da bi on bio itekako zadovoljan. Premda im to vjerojatno nikada ne bi priznao. Ravno do dna o odličnom albumu.