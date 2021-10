Šarmiranje pa šamaranje

“Nije problem ako si što uzeo, uzeo si, što nije problem, ali ako si uzeo, a nisi mi rekao… Zamisli majmuna, on u privatnu firmu koja radi za trgovačko društvo u vlasništvu Grada stavi svoju sestru u Nadzorni odbor”, komentirao je Bandić misleći na Šegotinu drugu sestru Anamariju Šegotu, koja je bila u NO-u tvrtke Prigorac građenje, u vlasništvu poduzetnika Nenada Bukovca koji je nedavno počinio samoubojstvo. Vozač mu je na to odgovorio da je to sukob interesa i pogodovanje, a Bandić je zaključio: “To je gajba, odmah.” Index prenosi iz Jutarnjeg. Tomislav Klauški se još pred 10 dana pitao Hoće li sad nekome pasti na pamet dići spomenik Bandiću?