Njegov duh i dalje živi

“Kći i ja naslijedile smo nekretnine u Samoboru, Hercegovini i Zagrebu. I sad, kad su te u Hercegovini pripale kćeri i meni, Bandićev brat se tome jako protivi, no s obzirom na to da je polovica ovog stana njegova, ponudili smo mu ‘razmjenu’, mi njemu Hercegovinu, a on nama polovicu ovog stana”, požalila se Vesna Bandić, dodavši da se ne može dogovoriti s bratom svog pokojnog supruga. “Njegova mirovina, koju sam dobila, jedva mi pokriva režije, koje budu po četiri, pet tisuća, pa zimi i 6000 kuna jer je stan velik, a imam mirovinu 6800 kuna. Od čega ću živjeti? Ponekad mislim: Milane, dragi, ali samo si mi probleme ostavio. A znate kako kruže priče da ima milijune negdje zakopane, da su u Dubaiju računi, pa kod prijatelja… – priča Bandićeva udovica. Index