Kako nas pop glazba i AI odvode u totalitarizam
Laibach: Danas je pop u glazbi najefikasniji jezik za organizaciju pažnje, percepcije i želje
Eurovizija je inače sustav koji nas zanima upravo zato što funkcionira na razini spektakla, identiteta i kontrole, mjesto je na kojem se politika i pop ne skrivaju, već otvoreno surađuju. Ideja da predstavljamo Sloveniju ili čak državu NSK nije bila nemoguća, ali ni presudna. K-pop, eurodance i slične forme nisu iznimke, već koncentrati sustava pop glazbe – precizno proizvedeni, optimizirani, globalno razumljivi. Ako želiš govoriti o stvarnosti, moraš govoriti njezinim jezikom. Politika je već neko vrijeme prešla u režim spektakla, gdje granica između ideologije i performansa postaje sve tanja. Ono što vidite kao ‘igrokaz’ zapravo je vrlo funkcionalan mehanizam. Provokacija, negacija, polarizacija – sve su to elementi dramaturgije koja proizvodi pažnju. Pitanje više nije tko ima pravo, nego tko uspijeva kontrolirati narativ. Rekli su iz Laibacha za tportal, povodom objave novog albuma Musick.