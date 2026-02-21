Zijah Sokolović: Umjetnost kao jedini "pancir" protiv društvenog ludila - Monitor.hr
Danas (17:00)

Glumac je glumac je revolucionar je glumac

Zijah Sokolović: Umjetnost kao jedini “pancir” protiv društvenog ludila

Glumac Zijah Sokolović za Vidu TV analizira apsurd modernog društva kroz prizmu kazališta. Objašnjava kako nas svakodnevno bombardiranje s 500 informacija čini nemoćnima te zašto je pronalaženje vlastitog „vremena, prostora i radnje“ ključno za opstanak. U svom stilu duhovito, ali i oštro, komentira političku scenu, korupciju i gubitak identiteta u masi. Posebno ističe važnost revolucije – makar one banalne, poput penzionera u njegovom novom filmu – te poručuje da je umjetnost jedini alat koji nam pomaže razumjeti pravdu i sačuvati razum dok čekamo da „bombe“ prestanu padati.


Slične vijesti

07.02. (22:00)

Hvala na traumama

Autor kultnog horora ‘Leptirica’ u podcastu: Užas kao vrhunska umjetnost

Redatelj Đorđe Kadijević u ovom razgovoru zapravo drži lekciju o tome kako mrak pretvoriti u vrhunsku umjetnost. Ne priča o filmu kao o zanatu, već kao o sudbinskoj potrebi da se dotakne ono onostrano. Fokusira se na ideju da je prava strava duboko ukorijenjena u našem tlu, u onim zabačenim vodenicama i kolektivnom nesvjesnom koje balkanski čovjek nosi u genima. Njegov glavni zaključak je da moderna kinematografija gubi bitku jer bježi od metafizike. On tvrdi da film mora imati težinu slike i filozofsku dubinu, a ne samo jeftine trikove. Kroz cijeli intervju provlači se ta njegova prepoznatljiva, pomalo mračna elegancija kojom objašnjava da je zlo zapravo integralni dio ljepote, a strah jedini iskren odgovor na misterij postojanja. To je razgovor koji više sliči na filozofski ogled nego na klasičan intervju o snimanju filmova.

24.12.2025. (11:00)

Nadamo se da nećemo morati saznati

Šef NATO-a otvoreno: ‘Rusa ima 140 milijuna, nas gotovo milijardu. Tko je jači?’

Čelnik NATO Saveza Mark Rutte dao je veliki intervju za Bild, (prenio ga tportal): Razmatra slanje stranih vojnika u Ukrajinu, otvoreno brani Trumpa jer je jedini doveo Putina za pregovarački stol, odbacuje tvrdnje o američkom povlačenju iz Europe, podsjeća da Rusija ima oko 140 milijuna stanovnika, dok zemlje NATO-a zajedno broje gotovo milijardu. Poruka je jasna: problem nije u resursima, nego u političkoj volji. Rutte je uvjeren da europska javnost, uključujući i mlade koji danas prosvjeduju protiv vojne obveze, razumije ozbiljnost prijetnje i da bi u slučaju stvarne opasnosti bila spremna braniti svoje zemlje.

15.12.2025. (18:00)

Na mladima rat ostaje

Jokić: Mir je postao radikalna ideja, a političari potiču podjele

Ako govorimo s društvene razine pomalo smo zapustili mlade. Nedovoljno promišljamo o njihovom životu, nedovoljno ih uključujemo u razgovor. Na neki način smo utišali glas mladih u Hrvatskoj, stoga ne treba čuditi da se događaju one stvari koje se nama čine čudnima, radikalnima, ekstremnima. Moj dojam je da mladi u Hrvatskoj nisu izgubljen slučaj i da se s njima i za njih treba boriti. Hrvatsko društvo je polarizirano. Međutim, ono što mi se čini važnim je da dolazi do poticanja polarizacije. Političari potiču polarizaciju. Njima odgovara polarizacija, oni od polarizacije žive. Puno je lakše prodati jednobojne priče, ali život nije monokromatski. Polarizacija je inducirana s namjerom da se ne razgovara o pravim problemima. Boris Jokić za N1 ističe da se sve više govori o ratu, a nitko ne priča o miru.

08.12.2025. (18:24)

Bare: Ja sam stalno, u neku ruku, zaljubljen. Bez ljubavi nema ništa

01.12.2025. (17:00)

Tko leti - vrijedi, tko ne leti - ne vrijedi

Jon Jost, avangardni redatelj: Neće vam reći da ne smijete govoriti, samo vam neće dati nikakav prostor da vas se čuje

Stjecaj okolnosti je da sam alergičan na novac. Svi ljudi s kojima moraš imati posla da bi dobio više novaca su šupci, i ne želim biti u njihovoj blizini. Prestao sam plaćati porez nakon što sam izašao iz zatvora, jer nisam htio šupcima koji su me zatvorili davati svoj novac za financiranje njihovih jebenih ratova. U stvarnom svijetu najgori uvijek isplivaju na vrh. Sada imaju dugme kojim mogu izbrisati planet, i to će učiniti. Sve radim sam, i to je puno brže i puno jeftinije, jer sam ja uvijek besplatan. Mnogi su, svjesno ili nesvjesno, opterećeni zaradom. U umjetnosti, u bilo čemu, rađenje iste stvari donosi novac. To ti se uvuče u glavu. Misliš li da Steven Spielberg zaista izlazi iz vlastitog okvira? To je toliko ukorijenjeno da ni oni to ne vide. Misle da stvaraju umjetnost, a samo investiraju da bi dobili još novaca. Zanimljiv razgovor za H-alter, iako dominira pesimizam i crne slutnje.

26.11.2025. (17:00)

Probaj da se ne uvrediš

Basara: Srbi imaju psihologiju seljačke mlade, uvredljivi su, sujetni i slepi za finese

U vremenu kad javni prostor preplavljuju buka, spinovi i površnost, retki su sagovornici koji uspeju da seciraju društvo sa onom britkošću koja istovremeno zabavlja, upozorava i razotkriva. Jedan od njih je Svetislav Basara – pisac, mislilac i neumoljivi hroničar ondašnjih zabluda. Kolumnist Kurira i autor emisije “Crveni karton” na Kurir televiziji kroz svoj TV format pružio je mogućnost publici da čuje šta o stanju u društvu i kulturi misle mnoge javne ličnosti: Karakterna osobina Srba svih vremena, svih socijalnih statusa i svih stepena obrazovanja jeste psihologija seljačke mlade: grandiozna sujeta, preterana uvredljivost, slepilo za finese i crno-bela slika sveta. Inače, publika je otpornija na mnogo očiglednije istine od onih koje mogu pročitati u mojim kolumnama ili čuti/videti u “Crvenom kartonu”. U razgovoru za njihov poznati medij.

24.11.2025. (11:00)

Nije to bez vraga

Karakaš: Što društvo više upada u laž to ljudi više mrze one koji govore istinu

Kaže meni moj otac, dok cijepa drva, javi se kad dobiješ Nobela. Oni su tamo na selu čuli samo za dvije svjetske face koje jako cijene, Nobela i Einsteina, čak ni Tesla nije tu previše bitan; pa sjećamo se kako su mu u ratu i spomenik srušili. A nikad nisam bio dio nekakvih klika, ne družim se ni nešto puno s piscima, iako volim doći podržati ljude na promocijama, a ponekad kad me pitaju, i dati pokoji savjet, preporučiti neku knjigu, jer znam koliko i meni znači iskrena kritika, dobra rasprava, kvalitetna argumentacija. Ljudi slabo vole kad ih se kritizira, a najviše ih boli kad se u nečemu prepoznaju, pa onda i postide sami sebe, pa je automatska reakcija negiranje i napad. Bilo bi dobro da svi imamo nešto više samokritičnosti i želje za dijalogom, ali danas to više ne možete očekivati ni od obrazovanih, nazovimo pametnih ljudi, a gdje ćete od neukih masa. Zato živimo ovu stvarnost koju živimo… Damir Karakaš za tportal povodom novog romana Sunčanik.

23.11.2025. (11:00)

Nismo gotovi s ratom dok ne smislimo bolju legendu

Žarko Puhovski u Dnevnoj sobi: Pijetet je ritualiziran, istina gurnuta pod tepih

Krenulo se od ritualizacije vukovarske komemoracije, kritizirajući forsiranje “Grada Pijeteta” dok se istovremeno ignoriraju neugodne činjenice. Puhovski se opušteno prebacuje na to kako se povijesni revizionizam, poput ruganja žrtvama Jasenovca i šutnje o srpskim žrtvama Oluje, gura pod tepih jer ne odgovara željenoj “legendarnoj” priči. Dotaknuli su se i skandala oko izložbe Dejana Medakovića te navijačke kulture koja, kako kažu, primitivizira sve probleme svedući ih na “naši i njihovi.” Glavna poruka je da se u javnom prostoru stvara jednostrana legenda o povijesti, gdje mrtvima doslovno “ne daju mira.” Ravno do dna

16.11.2025. (15:00)

Renesansni nečovjek

Boris Rašeta u Dnevnoj sobi: Dd ‘za dom spremni’ do Prijović – Hrvatska je ludara u ritmu šizofrenije

Rašeta je secirao totalni kaos u društvu, gdje s jedne strane ekipa pjeva “Za dom spremni” (koje je postalo novo normalno, čak i u Saboru), a s druge strane, narod je u masovnoj ekstazi na turbo-folk koncertima (Prijović, Kitić). To je, kaže, “bratstvo jakih ritmova” koje odražava iscrpljenost i dezorijentiranost ljudi. Dodaje da HDZ-ov vrh ne smije (ili ne želi) zaustaviti taj desničarski val, dok se istovremeno gura povijesni revizionizam Domovinskog rata. Zaključak: društveno-politička šizofrenija je potpuna. Ravno do dna

16.11.2025. (11:00)

Klasa pesimist u optimističnom tonu

Ante Tomić: Kako li sam samo postao ovako nadrkan tip?!

Kultura koja ne zna proizvesti radost često završava u nekoj turobnoj samoreferencijalnosti. I sam sam dugo imao taj osjećaj da možda trebam pisati nešto “ozbiljno”. Onda shvatiš da ta sposobnost da nekome pružiš radost, da se netko dobro osjeća čitajući ono što si napisao, da to zapravo nije tako česta vještina. Smatram da je sposobnost smijanja, pa i ismijavanja, temelj svake kritičke misli. To je početak zdravog društva. Iskreno, mislim da Hrvatsku nije spasila nikakva politika ni ideologija, nego humor. Ne znam kako bi zemlja izgledala da nije bilo Ferala – tih senzacionalno duhovitih ljudi koji su pravili sprdnju od tog zagušljivog nacionalističkog režima. Pokušavam razumjeti drugačije, to mi je stalna preokupacija. Zanima me kako svijet doživljavaju ljudi koji nisu poput mene – Srbi, homoseksualci, bilo tko tko je manjina ili tko jednostavno ima drukčiji pogled na život. Pokušavam svijet sagledati njihovim očima, shvatiti ih bez osude. U Nadi sam otišao možda i najdalje u tome – pokušao sam razumjeti i ljude čiji su mi svjetonazori stvarno strani, čak i zazorni. Ante Tomić u razgovoru za tportal otkriva kako je napisana Nada