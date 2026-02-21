Glumac je glumac je revolucionar je glumac

Stjecaj okolnosti je da sam alergičan na novac. Svi ljudi s kojima moraš imati posla da bi dobio više novaca su šupci, i ne želim biti u njihovoj blizini. Prestao sam plaćati porez nakon što sam izašao iz zatvora, jer nisam htio šupcima koji su me zatvorili davati svoj novac za financiranje njihovih jebenih ratova. U stvarnom svijetu najgori uvijek isplivaju na vrh. Sada imaju dugme kojim mogu izbrisati planet, i to će učiniti. Sve radim sam, i to je puno brže i puno jeftinije, jer sam ja uvijek besplatan. Mnogi su, svjesno ili nesvjesno, opterećeni zaradom. U umjetnosti, u bilo čemu, rađenje iste stvari donosi novac. To ti se uvuče u glavu. Misliš li da Steven Spielberg zaista izlazi iz vlastitog okvira? To je toliko ukorijenjeno da ni oni to ne vide. Misle da stvaraju umjetnost, a samo investiraju da bi dobili još novaca. Zanimljiv razgovor za H-alter, iako dominira pesimizam i crne slutnje.