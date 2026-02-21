Glumac je glumac je revolucionar je glumac
Zijah Sokolović: Umjetnost kao jedini “pancir” protiv društvenog ludila
Glumac Zijah Sokolović za Vidu TV analizira apsurd modernog društva kroz prizmu kazališta. Objašnjava kako nas svakodnevno bombardiranje s 500 informacija čini nemoćnima te zašto je pronalaženje vlastitog „vremena, prostora i radnje“ ključno za opstanak. U svom stilu duhovito, ali i oštro, komentira političku scenu, korupciju i gubitak identiteta u masi. Posebno ističe važnost revolucije – makar one banalne, poput penzionera u njegovom novom filmu – te poručuje da je umjetnost jedini alat koji nam pomaže razumjeti pravdu i sačuvati razum dok čekamo da „bombe“ prestanu padati.