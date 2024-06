With all due respect

Nakon otkazivanja koncerta u Kijevu zbog navodnih nekih izjava iz prošlosti, Index je porazgovarao s članovima slovenske grupe: smatramo da se u kontekstu ukrajinskog rata ne događa samo agresija Rusije na tu državu, već da bi po svoj prilici taj konflikt mogao također biti dio realizacije dugoročne strategije koju je u svojoj knjizi The Grand Chessboard: American Primacy And Its Geostrategic Imperatives, objavljenoj 1977. godine, opisao američki diplomat poljskog podrijetla Zbigniew Brzezinski. Osnovna ideja mu je bila “nahuškati” Sovjetski Savez da upadne u zamku vlastitog Vijetnama (ratom u Afganistanu), koji je SSSR trebao vojno i ekonomski iscrpiti i dovesti do njegovog slabljenja ili raspada. U tome je Brzezinski i uspio, a znamo i kakve su bile posljedice tog rata za Afganistan i cijelu regiju Bliskog istoka. Ukrajinci, naravno, u ovom trenutku ne žele čuti ništa o tome osim da se radi o čistoj ruskoj agresiji. Za njih je svako drugačije objašnjenje širenje “antiukrajinskog narativa”.