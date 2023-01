Za izgubljene Zemljane koji bi na Mars

Rodio se u 1994. u North Shieldsu pokraj Newcastlea, u obitelji koja je dala nekoliko lokalnih muzičara. Sam Fender je kao klinac od tate dobio gitaru i poticaj da zasvira Hendrixa u tandemu sa školskim frendom Deanom Thompsonom, a onda ga je stariji brat navukao na ‘Born to Run’ i ‘Darkness on the Edge of Town’. Adolescentsku fascinaciju Springsteenovim klasicima prenio je u svoju kantautorsku karijeru već na ranim singlovima iz 2017. Uz standardne Brit pop reference i karakterističan Geordie akcent engleskog sjeveroistoka sve tri pjesme imale su jak prizvuk američkog heartland rocka, što se rijetko čuje kod mlađih britanskih kantautora i ne može proći nezapaženo. Prema svemu što je dosad pokazao Sam Fender je izgledniji kandidat za tu ulogu od najistaknutijih američkih sljedbenika poput The War on Drugs i The Hold Steady. Ravno do dna