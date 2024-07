Danijela Ucović, kustosica galerije The Hub of Fine Arts rekla je da izložba donosi dašak Europe s početka 20. stoljeća i koncipirana je da bude edukativna, ali i lijepa. Djela iz naše kolekcije nalaze se u enciklopedijama i izlagana su u najvećim svjetskim muzejima, MoMA-i, Ermitažu, Albertini, Royal Academy of Arts London i sretni smo što jedan njezin dio možemo prikazati u Zagrebu, napomenula je. Fondacija okuplja predstavnike najvažnijih stilova tog razdoblja, odnosno modernizma, a temelji se na sjecištu različitosti perioda u kojemu su se miješali stilovi, što je predočeno i na izložbi, od apstrakcije i kubizma do fovizma i impresionizma. HRT