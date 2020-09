Stop strahu od brojki

Nitko u Hrvatskoj nije zaštićen. Virusa ima puno, puno više. Procjene su da ga ima 20 do 40 puta više. To je ogroman broj, na granici da dođe do eksponencijalnog rasta, na tome se trebamo svi zabrinuti. Ako bude stalno 30 puta veći, to je oko 45 tisuća ljudi koji momentalno nose virus i to je rizik da dođe do nekontroliranog širenja zaraze. Dva mjeseca nedovoljnog testiranja i nepravilnog ponašanja dovelo nas je u ovu situaciju. Velika je opasnost za građane u devetom mjesecu kad se vrate u škole i na posao, kaže Ivan Đikić.