Nikad nije bilo toliko hladno da se nije moglo živjeti

20th Century Fox i Blue Sky Studio donose peti nastavak franšize Ledeno doba pod nazivom Veliki udar.

U novom nastavku, Skretova vječita potraga za odbjeglim žirom kata­pultirat će ga u svemir, gdje će on igrom slučaja izazvati niz kozmi­čkih događaja, koji će transformirati i ugroziti cijeli svijet. Kako bi se spasili od katastrofe koja im prijeti, Mani, Sid, Diego i ostatak ekipe, morat će napustiti svoj dom i krenuti u novu avanturu, koja će ih od­vesti na putovanje u nove, egzotične zemlje, gdje će upoznati mnoš­tvo novih likova.

Režiju potpisuju Mike Thurmeier i Galen T. Chu, a ulogu scenarista je opet preuzeo Michael Berg.

Film u hrvat­ska kina stiže u ljeto 2016. godine.