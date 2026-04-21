Nikad nije bilo toliko hladno da se nije moglo živjeti
Ledeno doba kao kolijevka čovječanstva: Kako je smrznuti planet možda stvorio složeni život
Nova istraživanja na škotskom otočju Garvellachs potvrđuju da su tamošnje stijene najpotpuniji zapis razdoblja “Zemlje snježne grude”. Prije više od 700 milijuna godina, planet je bio potpuno okovan ledom, što je donedavno smatrano krajem za život. Međutim, znanstvenici danas vjeruju da su upravo ti ekstremni uvjeti i nagla odmrzavanja bili katalizator evolucije. Stres uzrokovan drastičnim promjenama temperature i razine kisika prisilio je jednostanične organizme na suradnju. Bez ovog globalnog “dubokog zamrzavanja”, koje je prethodilo kambrijskoj eksploziji, složeni životinjski oblici i čovjek vjerojatno se nikada ne bi razvili. Aeon