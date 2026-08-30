Vratiti se u 19. stoljeće

U Srbiji živi obitelj Amiša. Riječ je o obitelji Petrović koja živi u selu Mali Drenovac. Iako se rodio u Americi, Kristofer Petrović je podrijetlom iz Srbije, a danas na obiteljskom imanju koje je naslijedio od djeda sa suprugom Jovanom čuva četrdesetak ovaca i obrađuje osam hektara zemlje, pišu srpski mediji. Iako je Amiš, koristi neke benefite tehnologije npr. solarne panele, mobitel i dron. U Americi je 10 godina živio u amiškoj zajednici i usvojio je njihov način života i sustav vrijednosti: “Moj otac nije napravio ništa za mene. Ničemu praktičnom me nije naučio. Amiši su pametni i bez škole, to je pamet preko iskustva”, kaže Kristofer. Index