Vratiti se u 19. stoljeće

Lekcija iz Lancastera: Kako su Amiši riješili demografski problem s kojim se muči cijeli zapadni svijet - Monitor.hr
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Lekcija iz Lancastera: Kako su Amiši riješili demografski problem s kojim se muči cijeli zapadni svijet

Koncept “nemogućeg trojstva moderniteta” tvrdi da razvijeno društvo ne može istovremeno imati visok životni standard, nizak fertilitet i odsutnost imigracije. Okrug Lancaster u Pennsylvaniji pokazuje kako to izgleda u praksi: zahvaljujući brojne amiškoj i anabaptističkoj zajednici s visokim fertilitetom (u prosjeku petero djece), kraj ostvaruje prosperitet bez potrebe za značajnim uvozom radne snage. Dok se Europa i Hrvatska muče s uvozom radnika i starenjem stanovništva, Amiši su demografski održivi – no po cijeni tradicionalnog načina života i odricanja od modernih sloboda koju većina razvijenog svijeta nije spremna platiti. Maruška Vizek za tportal


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