Za sve je kriv "Svjedok" Harrisona Forda

Jednostavni život amiša često se naziva zaostalim, a pogotovo se kritizira njihovo odbijanje medicinske skrbi te oslanjanje na prirodne lijekove te mala genska zaliha (tek 200-tinjak obitelji zbog čega dolazi do prenošenja genetskih bolesti). No unatoč svemu, oni su vrlo zdrava grupa u kojoj gotovo i nema slučajeva raka. Neki smatraju da je to zbog fizičkog rada i organske prehrane.