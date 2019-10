Grupa Let 3 reagirala je na zgražanje Mladeži HDZ-a zbog njihovog koncerta u Sisku, te im poručuju da upravo stranka ismijava Hrvatsku. “Stranka HDZ osuđena je zbog korupcije; HDZ-ovska predsjednica države izbacila je bistu Tita iako je on oteo okupatorima pola današnje Hrvatske; HDZ je ispod kamena izvukao Željku Markić kako bi diskriminirao poštene građane koji ne rade diskriminaciju među rupama, a nikada im nije zasmetalo što svećenici u miru božjem svrdlaju u guzice. Čisto čudo je da HDZ kao neka stara bolesna kokoš uopće može izleći ikakvu mladež”, poručuje Let 3. Index