Jahači, ajdemo

Četiri jahača apokalipse poznata su još od biblijskih vremena – predstavljaju rat, kugu, glad i smrt. Let 3 odabrao je tu temu za svoje nove scenske kostime koje će, kao i do sada, premijerno predstaviti na AntiValentinovu. No, ovi riječki jahači apokalipse ne donose smrt i uništenje. Oni samo traže novi imidž za pohod na novo izdanje AntiValentinova #7, koje osim u Zagreb 4.3. uskoro dolazi u Kaštela i Rijeku. Osmislite, nacrtajte, izradite i poslikajte ili snimite svoju ideju za svaki ili pojedini od stylinga Leta 3 na temu jahača apokalipse. Najbolje nagrađujemo ulaznicama za bilo koji od tri eventa Antivalentinova #7 i druženjem s Letovcima na koncertu po tvome izboru! Ravno do dna