Sloboda je kratko trajala

Na domaćim letovima i letovima unutar šengenskog prostora do sada nije bilo kontrole dokumenata ako se ne računa kontrolu osobnih dokumenata koju kompanije kontroliraju uoči ukrcavanja. No kako javlja tjednik Der Spiegel zrakoplovne kompanije bi ubuduće trebale sakupljati tzv. API podatke, dakle informacije o identitetu putnika i slati ih vlastima. Iako se prema nacrtu zakona koji priprema Europska komisija ne radi o klasičnim kontrolama koje obavlja pogranična policija nego osoblje zrakoplovnih kompanija, ipak se strahuje od povratka na onu klasičnu "predšengensku" kontrolu s redovima i gubljenjem vremena. "Vremena u kojima smo se jednostavno odšetali do gatea i odletjeli su iza nas", pesimističan je zastupnik njemačke Liberalno-demokratske stranke (FDP) u Europskom parlamentu Jan-Christoph Oetjen. On očekuje da će svi putnici, pa i oni koji putuju samo s ručnom prtljagom, uskoro morati na check-in šalteru skenirati svoj osobnu iskaznicu ili putovnicu.