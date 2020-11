Dedi i baki nije jasno zašto i kako i radi čega mi se to dešava, zašto me ljudi prate; pogotovo što nisam napravila ništa pametno u smislu da sam otkrila penicilin ili toplu vodu – kaže 17-godišnja Nika Ilčić, najutjecajnija hrvatska YouTuberica. Objavljuje na kanalu XFABNIKSX, ima i Instagram, a na prigovore da influenceri ništa ne rade odgovara kako njoj treba i po nekoliko sati za jedan video te da je ovo ljeto s mamom “posjetila 110 gradova da me upoznaju moji pratitelji, napisala knjigu i ako to izgleda da se ništa ne radi, onda OK, mi ništa ne radimo”. Njena zarada – od dvije do pet mjesečnih plaća u Hrvatskoj. Bavi se modom i ljepotom. Instagram…