Većina najboljih punk skupina snimila je svega jedan ili najviše dva punk albuma prije nego su se glazbeno počeli razvijati u nešto (najčešće) puno bolje, značajnije i dugovječnije, bilo da se radilo o pokušaju da se uhvate u koštac sa svim mogućim žanrovima, kao u slučaju “London Callinga” i “Sandiniste” The Clasha. Njihovim tragom krenuli su i bristolski IDLES čiji su albumi “Brutalism” i “Joy as an Act of Resistance” grunuli silinom napalm bombe, dokazujući pritom da čak i u današnje vrijeme ima smisla svirati punk. Sada je jasno da IDLES bilo kakva očekivanja i publike i kritike nimalo ne diraju. Kažu na Ravno do dna, a mi također preporučujemo ovaj album koji si zadnjih dana puštamo na repeat.