Libijska Velika umjetna rijeka najveći je svjetski sustav navodnjavanja - Monitor.hr
Danas (22:00)

Fosilna voda ispod pijeska

Libijska Velika umjetna rijeka najveći je svjetski sustav navodnjavanja

Kroz 4.000 kilometara cijevi, promjera dovoljnog za prolaz automobila, crpi se fosilna voda stara 40.000 godina iz dubina Sahare prema obalnim gradovima. Projekt, financiran isključivo naftom, pretvorio je pustinju u plodne farme i osigurao pitku vodu za milijune stanovnika koristeći prirodnu gravitaciju. Iako je sustav preživio građanski rat, njegova je budućnost neizvjesna jer koristi neobnovljive zalihe koje bi mogle presušiti u idućih 60 do 100 godina. N1


17.09.2023. (14:00)

Gorki plodovi arapskog proljeća

Cirenaika (Kirenaika): potop u pustinji

Libija broji tisuće žrtava u katastrofalnoj poplavi – moguće da je stradalo i do 20 tisuća ljudi – Republika

  •  Zašto i kako je došlo do smrtonosne poplave u istočnoj Libiji? Pokrajina sa antičkim imenom Cirenaika (Kirenaika), koje se delimično očuvalo još i danas, izrazito je pustinjska. Njena ekološka prošlost je, blago rečeno, burna. Antička Kirena, grad i oblast koja je nazvana po gradu, imala je u svoje doba izuzetan strateški i ekonomski položaj. Na relativno uskom pojasu rasla je biljka silfium (sylphion, sylphium) koja je u antičkoj kuhinji bila glavni začin, imala je široku upotrebljivost u medicini, bila je i afrodizijak i kontraceptivno sredstvo. Bila je vredna svoje težine u zlatu. Antički autori nisu bili sasvim sigurni oko rasprostranjenosti biljke – bilo ju je nemoguće preseliti u druge krajeve. Savremena nauka tek je nedavno dobila prvu bližu klasifikaciju, koja se ne može sasvim proveriti – jer biljke više nema.
  • Ceo ekonomski napredak Kirenaike bio je zasnovan na trgovini silfiumom; Frenk Herbert, koji je za roman Dina uzeo dosta antičkih priča, smislio je i „začin“ sa pustinjske planete, osnovu trgovine za ceo poznat galaktički svet… Silfium i laser, koji se dobijao od smole biljke, bili su izvesno najveća dragocenost među biljkama u antici. Negde u 1. veku intenzivna paša i uzgoj ovaca ugrozili su ne samo silfium nego i druge biljke u Kirenaici. Veoma brzo, ovce su pojele sav silfium i poslednji primerak biljke, kako Plinije Stariji piše, odnesen je caru Neronu. Persijska varijanta silfiuma nije imala takav kvalitet, i očuvala se kao asafetida (assafoetida) koja se danas može nabaviti, i posebno se preporučuje u indijskoj ajurvedi. U svakom slučaju, posle ovaca je Kirenaika postala pustinja…
  • Nisu dakle samo antičke ovce krive. Dugotrajni građanski rat nakon svrgavanja Gadafija uništio je skoro svu državnu mrežu institucija, čak i tako osnovne stvari kao što je alarm. Civilnih službi praktički nema… Peščanik
12.09.2023. (09:00)

Katastrofa u Libiji: Voda koja je tekla odnosila je čitava naselja i na kraju ih odložila u more

Više od 2.000 ljudi je poginulo, a oko 6.000 ih je nestalo u teško pogođenom gradu Derni, gdje su se dvije brane srušile pod pritiskom poplava, piše CNN. Kuće u dolinama odnijele su jake muljevite struje koje su nosile vozila i krhotine. Telefonske linije u gradu također su u prekidu, što komplicira napore spašavanja, a radnici nisu mogli ući u Dernu zbog ogromnih razaranja. No, ove brojke se zasad ne mogu neovisno provjeriti.

11.02.2023. (08:00)

Trgovina ljudima u Libiji teška milijardu dolara

Više od 200.000 robova: Bez pravnog i ekonomskog izlaza Eritrejci su zarobljeni u krugu trgovine ljudima

Najmanje dvjesto tisuća izbjeglica porobljeno je u sklopu trgovine ljudima u Libiji između 2017. i 2021. godine. Osobito su eritrejske izbjeglice postali objekti trgovanja i porobljavanja, a trgovci robljem ih zlostavljaju, siluju, prisiljavaju članove njihovih obitelji da plaćaju otkupnine. Eritreja je 30 godina pod diktaturom predsjednika Isaiasa Afverkija, u zemlji nema neovisnih organizacija, medija, pravosuđa. Od proglašenja neovisnosti 1993. nisu održani izbori, rasprostranjen je prisilni rad i vojno novačenje. Zbog manjka informacija i nemogućnosti internetske komunikacije, eritrejske izbjeglice posebno su ranjive na izbjegličkom putu. Podaci o porobljenim izbjeglicama u Libiji su iz studije koju je uz grupu suradnika vodila profesorica i istraživačica Mirjam van Reisen s nizozemskog sveučilišta Tilburg, objavljene u knjizi “Porobljeni: Zatočeni i prodani kroz digitalne crne rupe”. Novosti

22.01.2023. (08:00)

Američki interesi u Libiji su brojni i isprepleteni

Direktor CIA-e William Burns posjetio Libiju. Mnogi se pitaju koji je cilj njegova posjeta

Posjet Williama Burnsa, direktora američke Središnje obavještajne agencije (CIA), Libiji uslijedila je mjesec dana nakon što je libijskog državljanina Abu Agilu al-Marimija Vlada nacionalnog jedinstva u Tripoliju izručila Washingtonu. Al-Marimi je optužen da je izradio bombu koja je korištena u napadu na avion PanAma, na letu 103, iznad škotskoga gradića Lockerbieja 1988. godine. Interesi koje Washington ima u Libiji su brojni i isprepleteni, posebno nakon izvještaja koje su američka vojska i obavještajne službe prisutne u Libiji predstavile o aktivnostima ruskih plaćenika i vojnoj opremi. Američki novinski izvještaji govore da su neki ruski plaćenici možda napustili Libiju kako bi podržali operacije u Ukrajini, iako je Libija i dalje logistički centar za njihove operacije u podsaharskoj Africi. Washington je zabrinut da će Rusija obnoviti svoje čvrste odnose s Libijom, osigurati profitabilna ulaganja i potkopati utjecaj Zapadne Europe i Sjedinjenih Američkih Država. Aljazeera

09.07.2022. (20:00)

Prosvjedi, korumpirani domaći političari, inflacija... zvuči tako poznato

Nemiri u Libiji: Ruski plaćenici raspoređeni su oko strateških naftnih polja i rafinerija

Građani Libije prošlog su vikenda pozvali političare da se konačno prihvate posla i pobrinu o brigama građana. Dok je većina prosvjednika u glavnom gradu Tripoliju ostala mirna, prosvjednici u gradu Tobruku, koji s glavnim gradom konkurira za titulu političkog središta zemlje, zapalili su zgradu parlamenta. Na jednom videu koji kruži internetom vidi se i buldožer koji se zalijeće u ulaz parlamenta. Prema Thomasu Claesu, voditelju libijskog ureda Zaklade Friedricha Eberta, sa sjedištem u Tunisu, prosvjednicima je najviše stalo pomaknuti prema naprijed proces ujedinjenja i mira koji godinama stagnira.”Izbori su propali iz čistog političkog oportunizma. Čitav niz vodećih političkih dužnosnika se grčevito drži vlasti i zato pokušava spriječiti izbore.” Činjenica da mnogi političari nastavljaju svoje interese stavljati iznad nacionalnih interesa postiže negativni utjecaj koji Libijci osjećaju godinama. Iako žive u potencijalno prosperitetnoj državi bogatoj naftom, država je zakazala na mnogim razinama. Deutsche Welle

 

26.01.2020. (09:30)

Prokletstvo nafte

Sukob u Siriji je zamršen, ali u Libiji je tek pravi kaos

Libija sve više tone u kaos, koji eskalira zbog prisutnosti stranih sila koje podupiru sukobljene frakcije u toj naftom bogatoj zemlji. Jordanski kralj Abdulah II pred Europskim parlamentom upozorio je da se Libija iz dana u dan pretvara u novu Siriju. Mirovna konferencija u Berlinu iznjedrila je tek zajedničku izjavu o podržavanju aktualnog primirja. Guverner libijske središnje banke rekao je da je odluka generala Kalifa Haftara o zatvaranju luka za izvoz nafte bila ‘metak u glavu’.

04.01.2020. (18:30)

Traži se mirno rješenje

Glavni tajnik UN-a upozorio Tursku da ne šalje vojsku u Libiju

Glavni tajnik UN-a Antonio Guterres izdao je priopćenje u kojem upozorava da bi bilo kakva strana pomoć zaraćenim stranama u Libiji samo pogoršala sukob i komplicirala pokušaje postizanja mirnog rješenja. Smatra se da je ovime direktno upozorio Tursku, koja je uz Jordan i Ujedinjene Arapske Emirate optužena za višestruka kršenja embarga na oružje Libiji. Prošlog tjedna je turski parlament odobrio slanje vojnika u tu zemlju.

16.04.2019. (12:30)

Sirija se preselila u Afriku

Libijski premijer: 800.000 migranata bi moglo krenuti u Europu zbog rata u Libiji

Rat u Libiji bi mogao natjerati više od 800.000 tamošnjih migranata da krenu prema europskim obalama, rekao je šef vlade nacionalnog jedinstva Libije Fayez al-Sarraj. Dakle, to je 800 tisuća ljudi koji su došli u Libiju iz drugih država, a al-Sarraj upozorava da bi mogli bježati i sami Libijci pred pobunjenicima odmetnutog generala Khalife Haftara koji pokušava osvojiti glavni grad, kao i pred teroristima Islamske države koji su na jugu Libije. Što se imigranata tiče, Europski ured za azil objavio je u veljači da je za 50 posto porastao broj zahtjeva za azilom koje su podnijeli Venezuelci, što znači da ih je bilo više nego Afgana i manje samo od Sirijaca koji traže azil. 24 sata / Sky

09.04.2019. (12:09)

Libijske vlasti: Pobuna pod vodstvom umirovljenog generala Kalife Haftara na Tripoli bila je pod uputama i koordinacijom Saudijske Arabije, Rijad pružio Haftaru veliku financijsku podršku

07.04.2019. (23:30)

Kalifa SADafi

U Libiji građanski rat – borbe u predgrađu Tripolija

Danas su snage pod zapovjedništvom generala Kalife Haftara izvele zračni napad na jugu Tripolija, došavši s istoka države u namjeri da zauzmu glavni grad. Premijer je optužio Haftara za pokušaj državnog udara te rekao da će pobunjenici biti dočekani otporom. Haftar je bio dobar s Gadafijem i sudjelovao u njegovom preuzimanju vlasti 1969., a nakon što su se posvađali pobjegao je u SAD. 2011. se, nakon rušenja Gadafija vratio i vodi pobunjenike. Aktualnog premijera podržava UN.