Fosilna voda ispod pijeska
Libijska Velika umjetna rijeka najveći je svjetski sustav navodnjavanja
Kroz 4.000 kilometara cijevi, promjera dovoljnog za prolaz automobila, crpi se fosilna voda stara 40.000 godina iz dubina Sahare prema obalnim gradovima. Projekt, financiran isključivo naftom, pretvorio je pustinju u plodne farme i osigurao pitku vodu za milijune stanovnika koristeći prirodnu gravitaciju. Iako je sustav preživio građanski rat, njegova je budućnost neizvjesna jer koristi neobnovljive zalihe koje bi mogle presušiti u idućih 60 do 100 godina. N1