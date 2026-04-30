Fosilna voda ispod pijeska

Posjet Williama Burnsa, direktora američke Središnje obavještajne agencije (CIA), Libiji uslijedila je mjesec dana nakon što je libijskog državljanina Abu Agilu al-Marimija Vlada nacionalnog jedinstva u Tripoliju izručila Washingtonu. Al-Marimi je optužen da je izradio bombu koja je korištena u napadu na avion PanAma, na letu 103, iznad škotskoga gradića Lockerbieja 1988. godine. Interesi koje Washington ima u Libiji su brojni i isprepleteni, posebno nakon izvještaja koje su američka vojska i obavještajne službe prisutne u Libiji predstavile o aktivnostima ruskih plaćenika i vojnoj opremi. Američki novinski izvještaji govore da su neki ruski plaćenici možda napustili Libiju kako bi podržali operacije u Ukrajini, iako je Libija i dalje logistički centar za njihove operacije u podsaharskoj Africi. Washington je zabrinut da će Rusija obnoviti svoje čvrste odnose s Libijom, osigurati profitabilna ulaganja i potkopati utjecaj Zapadne Europe i Sjedinjenih Američkih Država. Aljazeera