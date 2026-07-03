Lipanj u znaku ekstrema: Daruvar jedini u kojem temperature nisu bile znatno iznad prosjeka - Monitor.hr
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U Daruvar po 'ladovinu

Lipanj u znaku ekstrema: Daruvar jedini u kojem temperature nisu bile znatno iznad prosjeka

Prema analizi DHMZ-a za lipanj 2026. godine, Hrvatska je zabilježila temperature znatno iznad prosjeka (klimatološki normal 1991. – 2020.). Odstupanja su se kretala od 1,7 °C u Daruvaru i Makarskoj do čak 3,5 °C na Zavižanu. Dok je veći dio gorske Hrvatske i obale bio ekstremno topao, Daruvar je prošao najblaže, zadržavši se u kategoriji “toplo”. Količine oborina uglavnom su bile u granicama normale, no uz velike ekstreme: od sušnog Ogulina do Varaždina koji je plivao na 188,9 % prosjeka s unesenih 169,4 mm kiše. Index


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Tržišni okviri

Kraj jeftinijem osiguranju za Daruvar

Gledanjem na Hrvatsku kao jedinstvenu zonu rizika, umjesto dosadašnjih sedam zona, više od polovice osiguranja prestalo je diskriminirati prijevoznike prema registracijskim oznakama zbog čega su oni “iz” Daruvara plaćali oko 12.000 kuna, a iz Zagreba ili Krapine istu policu 22.000 kuna. Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja je ranije upozoravala na tu nelogičnost ističući da prijevoznike obilježava nacionalni ili okvir tržišta EU, a ne regionalni, pa Agencija smatra da te promjene “mogu pozitivno utjecati na konkurentnost pojedinih prijevoznika na hrvatskom te tržištu Unije”. Poslovni

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Povoljan grad

Zbog niže premije osiguranja raste broj vozila s daruvarskim tablicama

Po podacima MUP-a u Daruvaru, gradu s nešto manje od 12.000 stanovnika registrirano je ukupno 9702 vozila, od čega 6149 osobnih i 2246 teretnih i radnih. Razlog za toliku popularnost Daruvara su značajno niže premije osiguranja uslijed niže zone rizika. Naime, automobili s daruvarskim tablicama na tom području rade manje prometnih nesreća, budući da niti ne voze po Daruvaru i okolici, nego po drugim dijelovima Hrvatske. No, zato vozila s daruvarskim registarskim pločicama prozročuju sve više prometnih nesreća u drugim mjestima. Prometni stručnjak Željko Marušić tu pojavu ocjenjuje kao “bahato izigravanje pravnog sustava i izrugivanje propisima”, što je moguće jedino u pravno neuređenoj zemlji. Index

09.11.2015. (09:00)

A i ljepše je afirmativno "DA"

U Daruvaru i poreznim oazima registrirano auta kao u Zagrebu

Svaki četvrti novi auto u Hrvatskoj u 2015. registriran je u Daruvaru, a svaki treći u registracijskim oazama 7., 6. i 5. zone rizika. U prvih 9 mjeseci u Daruvaru i sličnim poreznim oazama registrirano je 3,5 puta više auta nego u Splitu i Osijeku, 3 puta više nego u Rijeci i gotovo jednako kao u 22 puta brojnijem Zagrebu. Zanimljivo je kako
daruvarsko registracijsko područje ima 49.472 stanovnika, a registrirana su 33.863 osobna i laka komercijalna vozila. Autostart.hr