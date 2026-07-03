U Daruvar po 'ladovinu
Lipanj u znaku ekstrema: Daruvar jedini u kojem temperature nisu bile znatno iznad prosjeka
Prema analizi DHMZ-a za lipanj 2026. godine, Hrvatska je zabilježila temperature znatno iznad prosjeka (klimatološki normal 1991. – 2020.). Odstupanja su se kretala od 1,7 °C u Daruvaru i Makarskoj do čak 3,5 °C na Zavižanu. Dok je veći dio gorske Hrvatske i obale bio ekstremno topao, Daruvar je prošao najblaže, zadržavši se u kategoriji “toplo”. Količine oborina uglavnom su bile u granicama normale, no uz velike ekstreme: od sušnog Ogulina do Varaždina koji je plivao na 188,9 % prosjeka s unesenih 169,4 mm kiše. Index