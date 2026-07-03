U Daruvar po 'ladovinu

Petero ljudi ubijeno je u ponedjeljak u Domu za starije i nemoćne osobe u Mažuranićevoj ulici u Daruvaru. Mojportal.hr neslužbeno doznaje da je muškarac ušao u Dom za starije i nemoćne osobe te počeo pucati po ljudima. Petero osoba je na mjestu smrtno stradalo, a nekima se još pruža liječnička pomoć. Ubojica je nakon toga pobjegao, ali ga je policija ubrzo uhvatila kod kafića Daruvarac. Dnevnik… Radi se o muškarcu u 50-ima,navodno je njegova majka bila tamo smještena. U Dom je upao s pištoljem, ubio majku, štićenike Doma i zaposlenike (tportal)