Omamljuje k'o rum, udara k'o sunčanica
Ljetna preporuka za čitanje: ‘Dani ruma’ Huntera S. Thompsona
Hunterov britki reporterski stil možda je idealan za čitati po ovim temperaturama: jednostavan, zabavan i “ravno u glavu”, u “Danima ruma” Thompson nas vodi u usijani San Juan, gdje mladi novinar uči zanat u sportskim novinama koje financijski opasno tonu. U toj tropskoj košnici on ne bilježi samo sportske rezultate, već ulijeće u naručje dekadentnoj galeriji likova: od podmićenih novinskih magnata i suludih, paranoičnih urednika, pa sve do kroničnih pijanaca, sitnih kriminalaca i propalih avanturista omamljenih rumom i suncem.
Iako ga je napisao kao 24-godišnjak, već se naziru glavne stilske odrednice kasnijih slavnih romana “Hell’s Angels” i “Strah i prezir u Las Vegasu”: brza, subjektivna naracija pripovjedača koji je potpuno uronjen u događaj o kojem piše, pri čemu se fakti miješaju s fikcijom, a zbića su preuveličana i ispričana u prvom licu kojem se podjednako može i ne mora vjerovati budući da briše granice stvarnog i izmišljenog – piše na poleđini knjige (MV info). Ovaj je roman desetljećima ležao zaboravljen, a objavljen je tek krajem 90-ih nakon što ga je među Thompsonovim papirima iskopao sam Johnny Depp, koji je kasnije utjelovio glavnog lika u istoimenoj filmskoj adaptaciji iz 2011.