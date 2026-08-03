Ljetna preporuka za čitanje: 'Dani ruma' Huntera S. Thompsona - Monitor.hr
Danas (12:00)

Omamljuje k'o rum, udara k'o sunčanica

Ljetna preporuka za čitanje: ‘Dani ruma’ Huntera S. Thompsona

Hunterov britki reporterski stil možda je idealan za čitati po ovim temperaturama: jednostavan, zabavan i “ravno u glavu”, u “Danima ruma” Thompson nas vodi u usijani San Juan, gdje mladi novinar uči zanat u sportskim novinama koje financijski opasno tonu. U toj tropskoj košnici on ne bilježi samo sportske rezultate, već ulijeće u naručje dekadentnoj galeriji likova: od podmićenih novinskih magnata i suludih, paranoičnih urednika, pa sve do kroničnih pijanaca, sitnih kriminalaca i propalih avanturista omamljenih rumom i suncem.

Iako ga je napisao kao 24-godišnjak, već se naziru glavne stilske odrednice kasnijih slavnih romana “Hell’s Angels” i “Strah i prezir u Las Vegasu”: brza, subjektivna naracija pripovjedača koji je potpuno uronjen u događaj o kojem piše, pri čemu se fakti miješaju s fikcijom, a zbića su preuveličana i ispričana u prvom licu kojem se podjednako može i ne mora vjerovati budući da briše granice stvarnog i izmišljenog – piše na poleđini knjige (MV info). Ovaj je roman desetljećima ležao zaboravljen, a objavljen je tek krajem 90-ih nakon što ga je među Thompsonovim papirima iskopao sam Johnny Depp, koji je kasnije utjelovio glavnog lika u istoimenoj filmskoj adaptaciji iz 2011.


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Hunter S. Thompson je o ovom događaju detaljno pisao u svojoj slavnoj debitantskoj knjigi Hell’s Angels: The Strange and Terrible Saga of the Outlaw Motorcycle Gangs (objavljenoj 1967. godine).

On je bio taj koji je uopće spojio te dvije potpuno različite skupine (intelektualce/hipije i divlje motoriste). U knjizi opisuje zabavu u La Hondi kao jedan od ključnih trenutaka u kojima se “čista” psihodelična kultura susrela s brutalnom realnošću podzemlja. Objašnjava kako je Kesey vjerovao da je pisanje “zastarjeli” medij te da su razglas, filmovi i droge novi način ljudske komunikacije. Thompson kroz lik i postupke Keseyja u knjizi prikazuje kontrast između dvije skupine: dok su Kesey i njegovi Prankstersi vjerovali u “širenje svijesti”, mir i evoluciju društva kroz LSD, Hell’s Angelsi su bili radnička klasa sklona nasilju, alkoholu i amphetaminima, pa je njihov spoj bio eksplozivan i nepredvidiv. O danas čuvenoj kući piše i Alta.

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