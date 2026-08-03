Omamljuje k'o rum, udara k'o sunčanica

Prije pola stoljeća američki književnik Ken Kesey (poznat po romanu Let iznad kukavičjeg gnijezda) je na svom imanju u La Hondi ugostio Hell’se Angelse. Uz podlogu od razglasa sakrivenih u sekvojama, psihodelične boje i potoke LSD-a, spojili su se intelektualni antikonformisti i nasilni motoristi. Kako piše na zanimljivoj stranici American’s History Fiction, Hunter S. Thompson, koji ih je i upoznao, u strahu je odbijao drogu, ali je noć brzo prešla iz hipijevske idile u kaotični seks-orgijazmički pakao. Shvativši da su sve kočnice popustile, Thompson je na kraju i sam progutao kiseline. Rezultat? Povijesni, divlji sudar dviju kontrakultura koji je zauvijek obilježio šezdesete.

Hunter S. Thompson je o ovom događaju detaljno pisao u svojoj slavnoj debitantskoj knjigi Hell’s Angels: The Strange and Terrible Saga of the Outlaw Motorcycle Gangs (objavljenoj 1967. godine).

On je bio taj koji je uopće spojio te dvije potpuno različite skupine (intelektualce/hipije i divlje motoriste). U knjizi opisuje zabavu u La Hondi kao jedan od ključnih trenutaka u kojima se “čista” psihodelična kultura susrela s brutalnom realnošću podzemlja. Objašnjava kako je Kesey vjerovao da je pisanje “zastarjeli” medij te da su razglas, filmovi i droge novi način ljudske komunikacije. Thompson kroz lik i postupke Keseyja u knjizi prikazuje kontrast između dvije skupine: dok su Kesey i njegovi Prankstersi vjerovali u “širenje svijesti”, mir i evoluciju društva kroz LSD, Hell’s Angelsi su bili radnička klasa sklona nasilju, alkoholu i amphetaminima, pa je njihov spoj bio eksplozivan i nepredvidiv. O danas čuvenoj kući piše i Alta.