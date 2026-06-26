Krv, znoj i jeftini viski: Dvogodišnji ples s jednosmjernom kartom za pakao

Zgroženi Keith Richards rekao je publici da bend neće svirati dok se nasilje ne smiri. “Stao sam pokraj njega”, rekao je Sonny Barger, “i zabio mu cijev svoga pištolja u bok. Rekao sam mu počne svirati tu gitaru ili će biti mrtav.” … Njegova je slava bila posljedica kombinacije zločinačkog uma s jedne strane, a s druge strane karizmatične osobnosti, nepobitne inteligencije i uvjerljivosti. Rasla je kroz popularnu kulturu, kroz rast mita o Hells Angelsima, kroz knjige koje je pisao, pojavljivanja u dokumentarcima, ali i glumačke uloge poput one u hit-seriji “Sinovi anarhije”. Govorio je: “Da biste postali pravi muškarac, morate se pridružiti vojsci i zatim odležati neko vrijeme u zatvoru. Buksa vas uči disciplini i preživljavanju i da uvijek morate biti točni: svaki dan kada se ta vrata otvaraju i zatvaraju bolje da ste spremni.” Također, volio je reći: “Govori istinu, nikad ne laži. Osim vlastima. Njima je u redu lagati jer oni lažu nama.” Jutarnji