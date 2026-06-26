Krv, znoj i jeftini viski: Dvogodišnji ples s jednosmjernom kartom za pakao

Preporuka za ljetno štivo: Kako je kultni novinar Hunter S. Thompson živio (i preživio) period s Hell's Angelsima - Monitor.hr
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Preporuka za ljetno štivo: Kako je kultni novinar Hunter S. Thompson živio (i preživio) period s Hell’s Angelsima

U kultnom intervjuu sa Studsom Terkelom, novinar Hunter S. Thompson opisuje svoje dvogodišnje iskustvo suživota s ozloglašenom motorističkom bandom Hell’s Angels, o čemu je 1967. objavio i knjigu (ima i hrvatski prijevod). Thompson opisuje osjećaj slobode divlje vožnje autocestom u kratkim hlačama, ali i mračnu stranu bande – njihovu sklonost nasilju, prkos društvu i sposobnost da izazovu teror u malim gradovima čiji su se stanovnici morali naoružavati. Kroz mješavinu nepristrane reportaže i insajderskih priča, autor opisuje supkulturu potpunih društvenih izopćenika koji svjesno žive mimo svih pravila i zakona. Thompson je bio jedini novinar dovoljno odvažan, ali i dovoljno lud, da se infiltrira u taj zastrašujući svijet i ponudi prvi zdravorazumski uvid u fenomen motorističkih bandi. Iako su ga na kraju brutalno pretukli jer je prigovorio članu koji je mlatio ženu, Thompsonovo svjedočanstvo ostaje fascinantan i sirov uvid u supkulturu koja je šokirala Ameriku šezdesetih. Blank on blank.. ima i audio knjiga


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03.07.2022. (08:00)

Antiheroj kratka fitilja i duga jezika

Motociklistički vođa Hells Angelsa Sonny Barger umro u 83. godini

Zgroženi Keith Richards rekao je publici da bend neće svirati dok se nasilje ne smiri. “Stao sam pokraj njega”, rekao je Sonny Barger, “i zabio mu cijev svoga pištolja u bok. Rekao sam mu počne svirati tu gitaru ili će biti mrtav.” … Njegova je slava bila posljedica kombinacije zločinačkog uma s jedne strane, a s druge strane karizmatične osobnosti, nepobitne inteligencije i uvjerljivosti. Rasla je kroz popularnu kulturu, kroz rast mita o Hells Angelsima, kroz knjige koje je pisao, pojavljivanja u dokumentarcima, ali i glumačke uloge poput one u hit-seriji “Sinovi anarhije”. Govorio je: “Da biste postali pravi muškarac, morate se pridružiti vojsci i zatim odležati neko vrijeme u zatvoru. Buksa vas uči disciplini i preživljavanju i da uvijek morate biti točni: svaki dan kada se ta vrata otvaraju i zatvaraju bolje da ste spremni.” Također, volio je reći: “Govori istinu, nikad ne laži. Osim vlastima. Njima je u redu lagati jer oni lažu nama.Jutarnji