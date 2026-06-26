Krv, znoj i jeftini viski: Dvogodišnji ples s jednosmjernom kartom za pakao
Preporuka za ljetno štivo: Kako je kultni novinar Hunter S. Thompson živio (i preživio) period s Hell’s Angelsima
U kultnom intervjuu sa Studsom Terkelom, novinar Hunter S. Thompson opisuje svoje dvogodišnje iskustvo suživota s ozloglašenom motorističkom bandom Hell’s Angels, o čemu je 1967. objavio i knjigu (ima i hrvatski prijevod). Thompson opisuje osjećaj slobode divlje vožnje autocestom u kratkim hlačama, ali i mračnu stranu bande – njihovu sklonost nasilju, prkos društvu i sposobnost da izazovu teror u malim gradovima čiji su se stanovnici morali naoružavati. Kroz mješavinu nepristrane reportaže i insajderskih priča, autor opisuje supkulturu potpunih društvenih izopćenika koji svjesno žive mimo svih pravila i zakona. Thompson je bio jedini novinar dovoljno odvažan, ali i dovoljno lud, da se infiltrira u taj zastrašujući svijet i ponudi prvi zdravorazumski uvid u fenomen motorističkih bandi. Iako su ga na kraju brutalno pretukli jer je prigovorio članu koji je mlatio ženu, Thompsonovo svjedočanstvo ostaje fascinantan i sirov uvid u supkulturu koja je šokirala Ameriku šezdesetih. Blank on blank.. ima i audio knjiga