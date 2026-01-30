Glasine o njegovoj smrti bile su paranoičnije od stvarnosti

Sveobuhvatna nova istraga smrti poznatog američkog pisca i gonzo novinara Huntera S. Thompsona potvrdila je izvorni nalaz iz 2005. da je ipak počinio samoubojstvo, čime su opovrgnute sumnje da je slučaj bio insceniran. Istražni ured Colorada ponovno je pregledao obdukcijske i policijske zapise, mjesto događaja te razgovarao s ključnim svjedocima, uključujući članove obitelji i izvorne istražitelje. Nisu pronađeni novi dokazi koji bi upućivali na drugačiji zaključak. Revizija je pokrenuta nakon što je udovica Anita Thompson zatražila preispitivanje službene presude. Bio je najpoznatiji po svojoj knjizi „Strah i prezir u Las Vegasu”, u kojoj je kronološki opisao svoje nezgode u Nevadi uzrokovane drogom dok je navodno izvještavao o moto-utrci u pustinji. Prema njoj je snimljen i film, u kojem Johnny Depp glumi Thompsonov alter ego, Raoula Dukea. Jutarnji