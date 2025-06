Večeras će za neke biti trinken, pit će se viski iz cipele

Politički položaji nisu ništa drugo nego oblik socijalne pomoći za one koji ne znaju ništa drugo raditi – davni je aforizam beogradskog novinara i humorista Duška Radovića, koji zapravo uopće nije humorističan. Loše vodstvo obilježavalo je Jugoslaviju, a od njega trpe i uspješnije države od Hrvatske, piše Boris Beck za Večernji list.

Što nam, dakle, govori polovična izlaznost na izborima? Pa da se polovica stanovništva sastoji od spokojnih koji su nezabrinuti za rezultate izbora i da im nikako ne možete poremetiti tu ravnodušnost – ili da ima toliko neuravnoteženih koje nikako ne može razbjesniti svojim porukama. Ni do jednih ni do drugih stranke i kandidati nisu uspjeli doprijeti, a ne znaju ni kako. Jedni su probali nabrijati retoriku i skrenuti u ekstremizam, ali tako riskiraju da izgube i one koje već imaju; bajke o tome kako nam je dobro, a da će nam biti još bolje, isto nisu korisne jer ako ljude uspavate, neće vam ni doći na izbore. Ali tako je to. Što su izbori više simulacija, to je ljudima potrebna veća stimulacija da na njih izađu. Cijeli tekst na Narodu