Sloboda - uvijek i prije svega

Orka Lolita, poznata i kao Tokitae, većinu je svoga 56-godišnjeg života provela zatočena u Miami Seaquariumu. U zatočeništvu ti kitovi dožive do 45 godina, a u divljini i do 80 godina. Lolita je uhvaćena na obali kod Washingtona 1970. godine, dok je hvatanje orki i njihovo odvajanje od majki još bilo legalno. Nastupala je do lani, kada se razboljela. Borba za povratak Lolite u more traje od 1980-ih. Indijansko pleme Lummi iz Washingtona otputovalo je 2018. u Miami da bi ostavilo totem od gotovo dvije tone u sklopu napora da se zatočena orka vrati u Washington. Jewell James, član plemena Lummi, optužio je Seaquarium da je zanemario potrebe životinje radi novca, tjerajući je da nastupa pred publikom nekoliko puta dnevno. “Ona je naša rođakinja i želimo je natrag”, rekao je Jewell. Znanstvenici se tome protive jer smatraju da je orka prestara za slobodni i samostalni život u oceanu. Slobodna