Karantena popušta, ali ne i virus pripovijedanja

U trećem ciklusu Priča iz karantene na temu Groblje pripovijedalo je 28 zaraženih. Iako karantena popušta, vrijeme u kojem smo se našli probudilo je imaginaciju pa u ciklusu možemo uživati u versatilnosti forumaša i njihovih izraza. Čitatelje je toplom mišlju o nedostajanju i univerzalno primjenjivom empatijom osvojio Jednostavko pričom Nedostaješ

mi, dokazavši pritom kako je u malo riječi moguće reći velike istine. Pročitajte i druge priče i zavirite u komentare na Forum.hr. Već je krenuo 4. krug i to na temu Stand By Me. Ne sramite se, pridružite se svojim sastavkom.