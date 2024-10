Selo gori, a on češlja semantiku

Nakon izbora Turudića oglasio se predsjednik Zoran Milanović. Rekao je kako nije čuo za Plenkovićevu poruku DORH-u, ali da “će dobit i on od nekoga poruku”. Javnost bi, da je to zabranjeno, bila prikraćena za saznanja o kakvim vucibatinama imamo posla. I sad bi to zabranili. Kao zadnja kriminalna vucibatina krećeš se s čovjekom koji je pod istragom. Ti se s njim nalaziš da mu čestitaš što? Badnjak? Kinesku novu godinu? Govorim o sastancima sa Zdravkom Mamićem”, pojasnio je. “Pozivam na otpor ugnjetavačima. Po Plenkoviću se to ne bi trebalo objaviti, a ovo je informacija koji javnost mora znati”, naveo je i ponovio da će kao predsjednik pomilovati svakoga tko bude osuđen zbog tog zakona o curenju informacija. Index