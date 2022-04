Nesposobnost Vlade je njihova najveća stabilnost

Svita iz HDZ-a sekundira. Ne vide ništa neprihvatljivo u tome da ministri protiv kojih se vodi istraga ostanu na funkcijama. Toga nije bilo ni u jednoj vladi dosad. Ali sada postaje normalno, skoro pa standard. To je Plenkovićev doprinos borbi protiv korupcije. To je njegov „No way HDZ“. Prvorazrednu svinjariju tako Jandroković, kao šef Sabora, opravdava spominjući slučaj Polančec, dakle primjer presude za korupciju koja nikada nije postala pravomoćna, nego je nakon dugogodišnjeg procesa na koncu poništena. Ali problem Hrvatske nije prekomjerno granatiranje korupcije, problem je velika propusnost sustava za kriminal, problem je slab obračun s korupcijom. Problem je da previše lopova nikada nije ni gonjeno, ni uhvaćeno, ni osuđeno. Pa se hobotnica, logično, udomaćila i na najvišim adresama vlasti. Nacional