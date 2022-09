Tamo neki ljudi na čelu nekih tamo funkcija

Trojica novinara, svaki na svoj način, činili su Hrvatsku boljom nego bi to bez njih bila. Iako ni jedan od njih vrlo vjerojatno nije imao namjeru popravljati hrvatsku državu i društvo. Samo su radili svoj posao. Premda hrvatsko novinarstvo ima tisuće mana, premda je svojom maticom postalo nepodnošljivo senzacionalističko i jednako skandalozno spremno na suspektne ortakluke s politikom kao ključnim centrom moći u državi, ono bi se ipak moglo smatrati boljim dijelom hrvatskog društva. U zemlji koja je praktično bez opozicije i u kojoj se pozicija ponaša kao da nikome ne mora polagati račune, mediji su uspijevali funkcionirati kao kakva-takva demokratska kontrola vlasti. Premda je mnoge vlast okupirala ili kupila, pa njima uglavnom caruje lakirovka, najveći su dio s politikom povezanih afera otkrili novinari. Od vremena Franje Tuđmana do današnjih dana. Od političkog do financijskog kriminala. Jelena Lovrić za Nacional.