Mađari natjerali Coca Colu da ukloni plakate na kojima se grle dvojica muškaraca

Coca-Cola u Hrvatskoj nastavlja s projektom uređenja vježbališta na otvorenome, tzv. aktivnih zona, te će ove godine urediti njih još deset diljem Hrvatske. O gradovima u kojima će se urediti nove aktivne zone ponovno glasovanjem odlučuju sami građani koji glas za aktivnu zonu u svojemu gradu mogu dati na sajtu Pokretzaradost.hr od danas, 15. veljače do 15. travnja 2017. Nakon završetka glasanja Coca-Cola će urediti vježbališta u odabranim gradovima u suradnji s gradskim upravama te će im predati aktivne zone u trajno vlasništvo.

Uvažavajući povratne informacije i sugestije građana zaprimljene tijekom prošlogodišnjeg glasanja, ove godine građani za aktivne zone mogu glasovati unutar tri kategorije gradova – gradovi do 10.000, od 10.000 do 35.000 te s više od 35.000 stanovnika, a sustav glasanja svim gradovima unutar kategorija omogućuje ravnopravan položaj. Vježbališta će se na otvorenome urediti u gradovima koji u svakoj od kategorija ostvare najbolji plasman zahvaljujući glasovima građana i to u četiri grada do 10.000 stanovnika, kojih je u Hrvatskoj najviše, tri grada od 10.000 do 35.000 stanovnika te tri grada s više od 35 000 stanovnika. Bit će postavljena i aktivna zona u Zagrebu kao poklon zajednici u kojoj se nalaze proizvodni pogoni Coca-Cole.

Sve se otvorene aktivne zone i deset novih koje će se otvoriti u 2017. godini uređuju na lakodostupnim odredištima. Svaka aktivna zona bit će opremljena s ukupno šest sprava za vježbanje različite namjene kojima se ciljano mogu jačati mišići cijeloga tijela, a uza svaku je spravu istaknuto i pravilno izvođenje vježbi. Nakon otvorenja u svakoj će aktivnoj zoni Coca-Cola organizirati i besplatne aktivnosti koje uključuju različite vrste rekreacije i savjetovanje o vježbanju pod nadzorom partnera projekta te u dogovoru s mjesnim udrugama i organizacijama kao dodatan poticaj stanovništvu na više kretanja i redovito vježbanje.

U sklopu projekta Coca-Cola je lani uredila i predala na korištenje vježbališta na otvorenome u Drnišu, Slunju, Hrvatskoj Kostajnici, Pleternici, Vrgorcu, Cresu, Imotskome, Visu, Komiži i Kninu.