Mađarski apsurdi: Milijunski kružni tokovi i šetnice bez šuma
Danas (19:00)

Simbolično

Mađarski apsurdi: Milijunski kružni tokovi i šetnice bez šuma

U Mađarskoj se nižu bizarni građevinski projekti financirani novcem Europske unije, poput kružnog toka od 1,25 milijuna eura kod Zalaegerszega koji vodi – nikamo. Dok premijer Viktor Orbán retorički napada Bruxelles, njegova vlada istovremeno povlači milijarde za projekte koji često ostaju nedovršeni ili besvrhoviti, poput „šetnica kroz krošnje“ bez ijednog stabla. Kritičari i istraživači upozoravaju da je takav sustav „lova na rentu“ stvorio najkorumpiraniju državu EU, gdje se europskim sredstvima umjesto razvoja financira politička lojalnost i megalomanija, dok ključna infrastruktura godinama čeka na realizaciju. CNN, Index


