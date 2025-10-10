Trump ostao bez mira, Machado dobila aplauz

Oporbena političarka iz Venezuele i simbol borbe za demokraciju, dobitnica je Nobelove nagrade za mir 2025. godine. Odbor ju je nagradio za njezin neumorni angažman protiv autoritarnog režima Nicolása Madura i zalaganje za miran prijelaz ka demokraciji. Unatoč političkoj zabrani, progonu i kratkom uhićenju, Machado je ostala ključna figura oporbe. Nagradu su neki očekivali za Donalda Trumpa, no odbor je odlučio podržati borbu za slobodu u Venezueli. Index