Kad se već kiti tuđim perjem...
Nakon što je nobelovka dala svoju medalju Trumpu, krenuli memeovi
Komitet koji dodjeljuje tu čast bio je primoran obavijestiti javnost da su “Nobelova nagrada i njezin dobitnik neodvojivi” i da to ako netko svoju medalju podari nekome drugome, sam taj čin ne čini drugu osobu tu nobelovcem. Nakon što mu je FIFA uručila impromptu osmišljenu i bezvrijednu nagradu za mir, Trump se sad okitio i tuđim Nobelom, a zanimljivo je da je upravo on na čelu pokreta koji se zalagao da se na dječjim natjecanjima ne dodjeljuju svima “trofeji za sudjelovanje”, već samo pobjednicima. Cijeli cirkus s uručivanjem medalje upravo djeluje kao ultimativni “trofej za sudjelovanje”. Ravno do dna donosi najbolje memeove (poput naslovnog Porina).