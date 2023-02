Hrvoje Marjanović, kolumnist Indexa i pjevač Krankšvestera ovaj je put dao intervju za Muziku: Glazbu sam prvo otkrio gdje je pisanje tekstova došlo do izražaja, a u novinarske sam vode ušao preko blogova. Prvo sam pisao blog, nakon toga su mi se neki ljudi s kojima sam surađivao počeli javljati da počnem pisati za njih. Krankšvester i generalno bavljenje glazbom se nikako nije odrazilo na moje pisanje ili na moj profesionalni rad. Dosta često ljudi koji me čitaju ne znaju da imam bend ili obratno. Kroz godine sam često završavao na sudu zbog toga što pišem, no ne osjećam da me se cenzurira, iako autocenzura postoji, pazim što i kako pišem. U današnje vrijeme, svi imaju veliku tendenciju ugasiti sve što im se ne sviđa. Idemo cancellirati apsolutno svakog zato što se meni osobno nešto ne sviđa.