Ono čime se pametan ponosi, budala se srami

Žarko Puhovski: “U osnovi, problem započinje vezivanjem JNA, koja je napadala Hrvatsku, uz antifašističke simbole – koji su tako oglašeni stranim tijelom i u novoj Hrvatskoj. S druge strane, oni koji danas propagiraju antifašizam odbijaju priznati njegovu odgovornost za poratne pokolje i to onemogućava ozbiljan razgovor. No, bitno je, mislim, sljedeće: antifašizam je bitno arhivirani pojam, naprosto stoga što fašizma, kao jedinstva ideologije, pokreta i poretka više nema i ne može biti, iako kriptofašista, filofašista, pa i fašista ima uokolo. To čini, zapravo, čitavu diskusiju doktrinarnom i u osnovi iracionalnom”