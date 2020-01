Filmski vodič za 2019.

Stilizacija je “blood and guts” tipa: gejziri CGI krvi, amputacije udova, prosipanje iznutrica. Sve to prska ili leti s ekrana u publiku, začudo, ali srećom bez 3D-a, barem u hrvatskim kinima. Za Marshalla znamo da ima ideja i perverzne mašte. To je čovjek koji je snimio kultni “predatorski” vukodlački film “Dog Soldiers”, najbolji horor novog milenija (i šire) “The Descent”, anarhičnu “madmaxovsku” futurističku akciju “Doomsday”, surovi povijesni spektakl “Centurion” i radio na naj-epizodama “fantasy” serije “Game Of Thrones” – piše Marko Njegić za Slobodnu.