Friško i dražesno na Netflixu

Iron Maiden, Black Sabbath, Motorhead, Judas Priest, Metallica, Slayer, Megadeth, Anthrax, Guns ‘N’ Roses… svi su oni dobili posvetu u obliku pjesme ili plakata na zidu u sobi jednog od dvojice glavnih likova filma, tinejdžera Huntera (solidni debitant Adrian Greensmith), metalca u duši. Kad Hunter i njegov najbolji prijatelj Kevin (Jaeden Martell) odluče formirati metal grupu Skull Fucker i prijaviti se na borbu bendova, lista pjesama koju potonji treba naučiti svirati na bubnjevima uključuje “War Pigs” Black Sabbatha, “Ace of Spades” Motorheada, “Aces High” Iron Maidena, “For Whom The Bell Tolls” Metallice… U jednoj sceni Hunter i Kevin se nalaze u bijegu i imaju zgodan dijalog: “Ako usporiš, umireš, to je metal. To je film s Keanuom Reevesom” (“Brzina”)… Generacije osamdesetih gledat će ovaj film s nostalgijom, možda i ljubomorom što sami nisu imali neku sličnu tinejdžersku metal komediju stvorenu za bijeg od realnosti osnovne/srednje škole… Piše Marko Njegić za Slobodnu.